الجيش في أسبوع: القوات البحرية تنفذ عملية برمائية ضخمة بالبحر المتوسط.. مصر تنظم بطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم.. ووزير الدفاع: القوات المسلحة الدرع القوي الحامي للوطن والحصن المنيع للشعب

الجيش في أسبوع:

= القوات البحرية تنفذ عملية برمائية ضخمة بالبحر المتوسط

= لأول مرة بأفريقيا.. القوات المسلحة تنظم بطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم

= تيسيرات جديدة تقدمها إدارة التجنيد والتعبئة لذوي الاحتياجات الخاصة

= المنطقة الغربية العسكرية تنظم عددا من القوافل الطبية وتفتح مستشفياتها للمواطنين





ينشر موقع صدى البلد الإخباري، أبرز الأخبار التي نشرت عن القوات المسلحة هذا الأسبوع، حيث بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، برقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد الميلاد المجيد.





كما قامت القوات البحرية بتنفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط وذلك باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية، ووقع جهاز الرياضة للقوات المسلحة والمجلس الدولي للرياضة العسكرية عقد تنظيم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم مصر 2021.





ونظمت المنطقة الغربية العسكرية عددا من القوافل الطبية وتفتح مستشفياتها للمواطنين، وقامت إدارة التجنيد والتعبئة بتطوير منظومة العمل لتشمل تقديم كافة التيسيرات لذوى الاحتياجات الخاصة بالمجان،









وزير الدفاع: القوات المسلحة الدرع القوى الحامى للوطن والحصن المنيع للشعب

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، برقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد الميلاد المجيد.

وجاء في نص البرقية: "قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يسعدني أن أهنئ قداستكم بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات".





وقال: "وأود أن أعرب لكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التى أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمالًا واحدة فى بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد".





وأضاف: "كما أننى أشيد فى هذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوى الحامى للوطن والحصن المنيع للشعب".





واختتم: "بارككم الله ورعاكم؛ وكل عام وقداستكم بخير".





كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بنفس المناسبة.

وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بشمال ووسط سيناء والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبـة عيد الميلاد المجيد.





كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا لرجال القوات المسلحة بنفس المناسبة.





المصريون وراء جيشهم.. شاهد| وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، بتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





وأكد القائد العام أن مصر ستظل قوية بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم الوطنى فى مواجهة التهديدات والتحديات التى تهدد الأمن القومى المصرى على جميع الإتجاهات الإستراتيجية، وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يضعون أمن مصر وقدسية أراضيها فوق كل إعتبار مستعدين للتضحية والعطاء لمواجهة دعاة الهدم والتخريب التى حرمتها كافة الكتب السماوية وأنه يجب الانتباه إلى ما يحاك من مؤامرات لبعض القوى الإقليمية التى تهدف إلى النيل من مصر وقواتها المسلحة.





وأعرب القائد العام عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا تواضروس الثانى، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار.





وأكد قداسة البابا تواضروس الثانى على وقوف جميع المصريين بجميع طوائفهم إلى جوار جيشهم العظيم فى مواجهة العدائيات والتحديات التى تواجه الوطن وأن جميع المصريين على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره، مقدمًا الشكر والتقدير لجهود رجال القوات المسلحة المشاركين فى تأمين الإحتفالات بأعياد الميلاد بجميع المحافظات.





القوات البحرية تنفذ عملية برمائية ضخمة بالبحر المتوسط

قامت القوات البحرية بتنفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط وذلك باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية والتى شملت الفرقاطات طراز "جو ويند " و طراز "بيرى" ولنشات صواريخ طراز "سليمان عزت" إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز 209 و عدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحربة.





وشهد التدريب اشتراك القوات الجوية و الذى جاء متمثلا فى إشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز "كاموف" وطائرات "الأباتشى" وطائرات f-16 إضافة إلى الطائرات طراز "شينوك" واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.





تميز التدريب بالتنوع فى أساليب القتال مع الإستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية و القوات الخاصة و الذى عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة فى الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الاستراتيجي والتعبوي والتكتيكى والذى يتطلب تنسيقات على كافة المستويات.





كما شهد التدريب قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهل طراز SH-2G بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات فى إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغواصات.





شهد التدريب بالبحر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.





لأول مرة بأفريقيا.. القوات المسلحة تنظم بطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم

وقع جهاز الرياضة للقوات المسلحة والمجلس الدولي للرياضة العسكرية عقد تنظيم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم مصر 2021 والتى تعتبر أول بطولة كأس عالم عسكرية فى نسختها الجديدة تقام بالقارة الإفريقية ويشارك بها 16 منتخبا على مستوى العالم " 4 فرق من أوروبا ، و4 فرق من أفريقيا ، و4 فرق من آسيا ، و4 فرق من الأمريكتين "





وتقام على استادات "القاهرة والكلية الحربية والدفاع الجوى والسلام وبتروسبورت وجهاز الرياضة للقوات المسلحة".





وألقى مساعد وزير الدفاع كلمة أكد فيها أن تعزيز المنافسة الرياضية والتربية البدنية بين أفراد القوات المسلحة فى مختلف دول العالم هدف نبيل تسعى إليه كافة الجيوش، موضحًا أن القوات المسلحة المصرية ممثلة فى جهاز الرياضة العسكرى تعد بتنظيم رائع ومتميز للبطولة التى تقام لأول مرة فى قارة أفريقيا فى نسختها الجديدة كأفضل ما يكون وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصرى لكرة القدم .





وألقى هيرفى روبيرت رئيس المجلس الدولى للرياضة العسكرية كلمة أعرب فيها عن سعادته بتنظيم مصر لبطولة كأس العالم العسكرية الثالثة وثقته أن تنظيم البطولة سيكون على أفضل ما يكون، موضحًا أن الشعب المصرى من الشعوب المحبه لكرة القدم ولجيشهم الوطنى وسينعكس على البطولة





موجهًا الشكر إلى جميع الجهات الحكومية التى ستشارك المجلس الدولى للرياضة العسكرية فى تنظيم البطولة.





وكانت اللجنة الفنية من المجلس الدولى للرياضة العسكرية قد قامت بالمرور على مدى جاهزية واستعداد جمهورية مصر العربية لاستضافة البطولة من إستادات وفنادق ومستشفيات وعناصر تأمين ومواصلات، وحصلت مصر على شرف تنظيم البطولة عقب تقديم ملف الترشيح خلال فعاليات الجمعية العمومية للمجلس الدولى للرياضة العسكرية والتى أقيمت بفيتنام عام 2019.





وينص عقد التنظيم على أن تتعاون كل من اللجنة التنسيقية لكأس العالم العسكرى لكرة القدم التابعة للاتحاد الدولى للرياضة العسكرية واللجنة المنظمة المحلية، مطبقين أفضل معايير التعاون لضمان التنظيم والتنفيذ الملائمين لكأس العالم العسكرى لكرة القدم.





حضر مراسم توقيع العقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية بمصر وأفريقيا.









المنطقة الغربية العسكرية تنظم عددا من القوافل الطبية وتفتح مستشفياتها للمواطنين

قررت المنطقة الغربية العسكرية فتح أبواب مستشفياتها العسكرية أمام المواطنين فى نطاق المسئولية على الاتجاه الإستراتيجى الغربى فى كل من سيوة والسلوم ومطروح وبرانى.





كما حرصت المنطقة الغربية وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات الطبية المدنية المختلفة على الوصول للتجمعات القبلية فى أماكن تواجدهم وتقديم الخدمة الطبية بالمجان لأكثر من 11086 حالة مرضية فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة.





أتى تلك الجهود التى تبذلها القوات المسلحة انطلاقًا من مسئوليتها الإنسانية والاجتماعية وحرصًا منها على وصول جمع الخدمات لأبناء الشعب المصرى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى المناطق النائية والمنعزلة والمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظات الواقعة بنطاق مسئولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.





كما يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى وتنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة لتقديم الدعم الطبى للمواطنيين خاصة فى المناطق النائية.





تيسيرات جديدة تقدمها إدارة التجنيد والتعبئة لذوي الاحتياجات الخاصة

قامت إدارة التجنيد والتعبئة بتطوير منظومة العمل لتشمل تقديم كافة التيسيرات لذوى الاحتياجات الخاصة بالمجان، حيث تضمنت تلك التيسيرات دفع لجان تجنيدية وطبية إلى الرعاية الاجتماعية التي تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي وكذا مدارس التنمية الفكرية.





إضافة إلى الجامعات في حالة طلب ذلك بشرط ألا يقل عدد الأفراد المطلوب لهم اللجان عن 10 أفراد وذلك لإنهاء الموقف التجنيدي وإجراء الكشف الطبي لهم ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية في أماكن تواجدهم .





كما تضمنت التيسيرات أنه في حالة تقدم الشباب من ذوي الإحتياجات الخاصة إلي مناطق التجنيد التابعين لها أو مجمعات خدمة المواطنين المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية لإنهاء موقفهم التجنيدي يتم تقديم كافة التيسيرات الإدارية والطبية والخدمية لهم بالمجان دون الإنتظار لتوقيت المرحلة التجنيدية الخاصة بهم وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية في نفس اليوم





فضلا عن توفير إدارة التجنيد والتعبئة خدمة صوتية للمواطنين علي الخط الساخن رقم (15499) مع إمكانية الحصول علي مستخرج من شهادة المعاملة التجنيدية من خلال الموقع الإلكتروني https:// tagned.mod.gov.eg





القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الثانية بمشيخة الأزهر الشريف





نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الندوة التثقيفية الثانية والتى عقدت بمشيخة الأزهر الشريف .





بدأت الندوة بآيات من الذكر الحكيم أعقبها عرض فيلم تسجيلى عن دور الأزهر الشريف فى دعم الأمن والسلم المحلى والعالمى ، وتم عرض فيلم تسجيلى عن إستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء وكذا فيلم وثائقى عن الأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب .





وتم عقد محاضرة عن مساهمة القوات المسلحة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وتقديم الدعم لقطاعات المجتمع المدنى من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى والتى يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .





كما تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان " إعصار " من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ، ثم محاضرة بعنوان "حروب الجيل الرابع" تحت إشراف إدرة نظم المعلومات بالقوات المسلحة.





كما تم تنفيذ فقرة فنية لكورال مشيخة الأزهر الشريف ، وفى نهاية الندوة تم تكريم أسر الشهداء والمصابين والمتفوقين من الأزهر الشريف والقائمين على تنظيم الندوة .





حضر الندوة قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وفضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف وعدد من قيادات الأزهر الشريف والقيادات التعليمية بمحافظتى القاهرة والجيزة وقيادات الهيئة العامة لتعليم الكبار وأسر الشهداء والمصابين .



