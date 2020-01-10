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مصري من ذوي القدرات يكشف تفاصيل حصوله على فضية القارات.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:00 ص
محمد زبيب مصري من
محمد زبيب مصري من ذوي القدرات الخاصة
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البهى عمرو
قال محمد زبيب مصري من ذوي القدرات الخاصة الفائز بفضية فرق القارات، إن هذه البطولة التى حصل عليها تعتبر الاولى لذوى القدرات الخاصة.

وأضاف محمد زبيب خلال حواره ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة أم بي سي مصر، أن هذه البطولة كان يشارك فيها متسابقين من ذوى الاعاقة السمعية و البصرية و الحركية.

وأكد أن كل قارة كان يخرج منها 6 لاعبين، وأكد أن مصر شاركت بـ 2 لاعبين، لتمثيل مصر فى البطولة وأوضح محمد زبيب، أن الاتحاد المصري هو من رشحه هو وزميله محمد حلمى لتمثيل مصر وافريقيا بالبطولة.

وقال أنه يلعب شطرنج من أواخر السبعينيات، وخريج كلية تجارة وعندما تعرض لإصابة أتجه للخوض فى البطولات.

وأشار إلى أنه تعرض للاعاقة فى 2004 أثناء عمله فى الكويت، ضمور في العصب البصري.
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