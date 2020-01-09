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حوادث

تجديد حبس متهمين متورطين في أنشطة جماعة إرهابية

الخميس 09/يناير/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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محمد عبدالله
قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس " ع.ا" و"ع.س" لاشتراكهما مع آخرين، في أنشطة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي.

وكذلك الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
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