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ديني

علي جمعة: لكي يطمئن قلبك عليك أن تعرف هذه الحقيقة

الخميس 09/يناير/2020 - 11:34 م
الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
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عبدالله سليم
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الحقيقة هى أن الله تعالى هو الخالق، وأن الله تعالى هو المدبر، وأنه لا يكونُ في كونه إلا ما أراد، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأنه لا يُسئل عما يفعل وهم يسألون، وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق، البارئ ، المصور ، الرزاق، وأنه هو النافع الضار.

وأوضح «علي جمعة» في بيان له، أنه لا يكونُ في هذا الكون شئٌ إلا بمشيئته وبقدرته، وأن بمعرفة ذلك يصل الإنسان إلى مرحلة التسليم والرضا، ويصل إلى مرتبة (إن لمْ يَكُن بِكَ عَلَىّ غَضَبٌ فَلا أُبَالِى).

وأضاف أن شعار المؤمن يعتقد أن : فليكن ما يكون وهذا عن قوة (فالمؤمنُ القوى خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كلٍ خير) فهو لا يترك نفسه كريشة في مهب الريح ، بل إنه مُسَلِّم أمرَه لله؛ لأن التسليم لله سبحانه وتعالى يصل بالإنسان إلى الراحة وإلى الهدوء وإلى قبول المجريات على ما كانت.

وأردف مفتي الجمهورية السابق أن المسلم يفعل كما كان يفعلُ رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ، فرسول الله لم يسكن بل جاهد في سبيل الله باللسان والسنان، وعندما خرج إلى أُحُد خالف بين درعين ولم يسقط العمل لأنه يعلم {وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}، متسائلًا: فمن الذي يستطيع أن ينال منه؟ لا أحد.

واختتم الدكتور علي جمعة بيانه، بأن النبي خالف بين درعين وقال: (لَوْ أنكم كنتم تَوَكلتُم على اللهِ حَقَّ توكلِه لرزَقَكُم كما تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وتَرُوحُ بِطَانًا) فهل تغدو وتروح أم هى جالسة في أوكارها؟ تغدو وتروح، إذن نعمل ولكن مع الرضا التام والتسليم الكامل فإن الرضا والتسليم قوة.
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