خاص.. سادس أصغر دولة في أوروبا تطلب عضوية صندوق النقد الدولي

كشف صندوق النقد الدولي عن طلب دولة أندورا - سادس أصغر دولة في أوروبا - طلب عضوية صندوق النقد الدولي، وفقا لبيان صحفي حصل على نسخة منه صدى البلد.



أبلغت كريستالينا جورجيفا، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي (IMF) اليوم المجلس التنفيذي للصندوق أن حكومة إمارة أندورا قد تقدمت بطلب لعضوية صندوق النقد الدولي وأنه سيتم النظر في طلب القبول في عضوية صندوق النقد الدولي من إمارة أندورا في الوقت المناسب.



بموجب إجراءات صندوق النقد الدولي ، سيتم النظر في الطلب من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، والذي سيقدم بعد ذلك توصية إلى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في شكل قرار العضوية. تغطي التوصية مقدار الحصة في صندوق النقد الدولي ، وطريقة سداد الاشتراك ، والشروط والأحكام العرفية الأخرى للعضوية. بعد أن يتبنى مجلس المحافظين قرار العضوية ، قد تصبح الدولة المتقدمة عضوًا بمجرد أن تتخذ الخطوات القانونية المطلوبة بموجب قانونها لتمكينها من توقيع مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي والوفاء بالتزامات عضوية صندوق النقد الدولي.



يضم صندوق النقد الدولي حاليًا 189 دولة عضو.