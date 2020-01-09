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رياضة

عدلي القيعي يروي تفاصيل صفقة كلفت الأهلي 470 ألف دولار.. فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 11:41 م
عدلي القيعي
عدلي القيعي
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محمد رشاد
روى عدلي القيعي مستشار تعاقدات النادي الأهلي تفاصيل صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 470 ألف دولار لكنها أثمرت أرباحًا تقدر بـ2 مليون و750 ألف يورو.

وقال القيعي خلال حديثه ببرنامج ملك وكتابة المذاع عبر قناة النادي الأهلي: "سافرت إلى أنجولا واصطحبت معي أحمد عبده مترجم البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق".

وأضاف: "جلست مع مسئولي نادي بترو أتليتكو الأنجولي وطلبت انضمام أمادو فلافيو الذي كان يمتلك عرضًا من أحد الأندية الخليجية لكنه أبلغ إدارة فريقه أنه يرغب في القدوم إلى مصر واللعب في الأهلي وطلبت منه أن يتمسك بموقفه لكي أستطيع ضمه بمقابل مالي منخفض".

وواصل: "بالفعل نجحت في الحصول على توقيع فلافيو وإدارة ناديه ثم وثقت العقود في السفارة المصرية بأنجولا".

وتابع: "قابلت ملحقا بالسفارة كان لاعبًا لكرة القدم في الزمالك، سألني هل بالفعل تعاقدت مع فلافيو؟ فأجبته نعم وهذه هي العقود، لكنه أخطرني أنه كان قد تعرض لحادث منذ 6 أشهر وكاد يموت بعدها، فخفت لأني تذكرت أحد اللاعبين المصريين حدث معه نفس الأمر".

واختتم: "فلافيو كلف الأهلي في أربع سنوات 270 ألف دولار راتبًا شخصيًا و200 ألف دولار لناديه، لكنه رحل إلى الشباب السعودي في الموسم الخامس مقابل 2 مليون و750 ألف يورو.

يذكر أن فلافيو لعب مع الأهلي 4 سنوات حقق خلالها 16 بطولة مع الفريق.
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