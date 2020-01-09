وفاة 25 شخصا في إسرائيل لهذا السبب



وقالت قناة "مكان" الاسرائيلية إن بيانات مختلفة لوزارة الصحة تفيد بأنه منذ بدء موسم الشتاء الحالي، توفي خمسة وعشرون شخصا، متأثرين بمضاعفات مرض الانفلونزا اخرهم رجل سبعيني تم إقرار وفاته في مستشفى سوروكا ببئر السبع اليوم.



وأوضحت أن بيانات وزارة الصحة أشارت أيضا إلى أنه تم تسجيل مائتي وأربع وثلاثين حالة إصابة خطيرة بهذا المرض.



وتشهد إسرائيل حاليا موجة من الطقس السيئ حيث الأمطار الغزيرة والسيول.





افادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بوفاة 25 شخصا بمرض الانفونزا منذ بدء الشتاء الحالي.