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محافظات

معاملة سيئة للبنات .. فتح تحقيق بدور رعاية البنات بأسوان

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:15 ص
تح تحقيق بدور رعاية
تح تحقيق بدور رعاية البنات بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ للوقوف على الحالة العامة لدور رعاية البنات بطريق السماد بعد ورود شكوى عن وجود بعض السلبيات داخل الدار وهو الذى أتبعه قيام الدكتورة غادة يحيى بزيارة مفاجئة للدار ، من أجل توفير كافة أوجه الرعاية الإجتماعية لأبنائها وبناتها المقيمين بدور الرعاية لخلق مناخ إنسانى ومناسب للمقيمين بها .

وكلفت لجنة فنية لإجراء تحقيق بسبب أوجه القصور التى رصدتها وخاصة فى مستوى النظافة العامة وسوء حالة دورات المياه العمومية ، بجانب معاملة المشرفات بشكل غير لائق للبنات المقيمات بالدار .

وعقب تفقدها لمبنى الدار عقدت نائب المحافظ إجتماعًا مع محمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة جمعية دور رعاية البنين والبنات ، وأيضًا مشرفات الدار بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بجانب وكيل مديرية التضامن الإجتماعى ومدير إدارة الأسرة والطفولة .

كلفت مسئولى مديرية التضامن الإجتماعى بالمرور الميدانى الدورى بجدول متغير للوقوف على السلبيات ومعالجتها أولًا بأول وذلك بجميع دور الرعاية الإجتماعية للتأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة لشباب وفتيات المحافظة إتساقًا مع رؤية القيادة السياسية فى رعاية هؤلاء الشباب.

ووجهت نائب المحافظ إلى تشكيل لجنة من المديرية لمراجعة النواحى المالية من الإيرادات والمصروفات والتبرعات والمديونيات ، علاوة على إعداد تقرير شامل لنقاط القوة والضعف ومقترحات الحلول المبتكرة لمواجهة متطلبات دور رعاية البنين والنبات من أجل توفير إيرادات ثابتة تنعكس بدورها على تطوير ورفع كفاءة هذه الدور .
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