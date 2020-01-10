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اقتصاد

مؤشر البورصة يتراجع 1.2% الأسبوع الماضي

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:57 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 13,729.81 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 1.22% ، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 هبوطا بنسبة 2.65% مسجلا 522.42 نقطة.

سجل مؤشر s&p انخفاضا بنحو 2.47% مغلقا الفترة عند مستوى 1940.94 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل تراجعا بنحو 2 % مغلقا عند 15900 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 هبوطا بنحو 2.5% مغلقا الفترة عند 1363 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 10.7 مليار جنيه مسجلا مستوى 696 مليار جنيه مقابل 706.7 مليار جنيه.
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