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رياضة

كامل أبو علي: مشكلة واحدة تواجهنا في استضافة حفل الأفضل في العالم.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:16 ص
كامل أبو علي،
كامل أبو علي،
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محمد رشاد
أكد كامل أبو علي، الرئيس الأسبق للنادي المصري البورسعيدي، أن تنظيم حفل جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2019، بسهل حشيش في محافظة البحر الأحمر، لقى نجاحا كبيرًا في العالم.

وحصل ساديو ماني، نجم منتخب السنغال وفريق ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.

وأضاف أبو علي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج سوبر تايم، المذاع عبر قناة تايم سبورت، اليوم: "كان هناك اتصال بيني وبين فاران كابتن منتخب فرنسا اليوم، وكان مبهورا جدًا بالحفل، وأبلغني أنه سيأتي هذا الصيف هو وأسرته على سهل حشيش وهذا نجاح كبير لنا جميعا".

وتابع: "الكرة حاليًا في ملعب الفيفا أو الكاف أن ننظم الحفل أكثر من سنة، ونحاول بقدر الإمكان أن نفوز بها هذا العام 2020، هناك مشكلة كبيرة ستواجهنا وستكون هناك منافسة شديدة جدًا بيننا وبين دولة تريد أن تستضيف الحفل، ولكن نحن رفعنا السقف بشكل قوي جدًا بالنسبة لهذه الاحتفالية سواء بحفل الأفضل في العالم أو في إفريقيا".

وواصل: "بكل تواضع وإشادة الناس كلها، إنها أفضل احتفالية نظمت لاختيار أفضل لاعب في إفريقيا، وكل تواضع أيضًا أفضل من حفل اختيار أفضل لاعب في العالم".

وقال أبو علي: "عرضت على رئيس الاتحاد الدولي أننا نستضيف حفل أفضل لاعب في العالم، وهو لم يرفض وكان رده أنه سيفكر في الأمر، وهناك مشكلة تواجهنا هي المسافة، هناك عقد بين الفيفا واللاعبين المسافة لا تزيد عن 4 ساعات، وسنحاول أن نتغلب عليها ونقدم مقترحات مميزة جدًا بحيث تكون من نصيبنا".

واستكمل: "ساديو ماني كان مبهورا جدًا بالمكان وتنظيم الحفل وكان سعيدا جدًا، وقال إنه سيأتي مرة أخرى كزيارة وهو إنسان بسيط ومتواضع".

واستطرد: "لم يكن هناك تواصل بيني وبين محمد صلاح أو ليفربول، التواصل كان بين الكاف وليفربول، أنا مصري في النهاية وأحب بلدي، ولو حضر صلاح ستكون فرحة كبيرة ونحن نفتخر به دائمًا وما زلنا، وكان سيفتخر بهذا التنظيم".

وقال: "مئوية النادي المصري هي أسهل بكثير جدًا من الحفل، وستكون مئوية على مستوى عال جدًا وتليق باسم وتاريخ شعب بورسعيد، لكن المئوية تحتاج إلى تواجد استاد في المدينة نفسها، سيكون هناك اجتماع مع المحافظ الأسبوع المقبل، وسنحاول البحث عن حل ويجب على الكل أن يضحي لكي ننظم شيئا جيدا".

واختتم: "لا توجد لدي مشكلة في الاتفاق مع أحد الأندية العالمية لمواجهة المصري في المئوية، ستكون هناك مفاجأة كبيرة جدًا وجيدة ونجوم سيكونوا متواجدين على مستوى عال جدًا".
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