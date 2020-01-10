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توك شو

على نبيل: حققت المركز الثانى فى بطولة الشراع بإفريقيا.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:15 ص
على نبيل لاعب الشراع
على نبيل لاعب الشراع
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البهى عمرو
قال على نبيل لاعب الشراع، و الصاعد لأولمبياد طوكيو، إنه بدأ فى لعبة الشراع من عمر 8 سنوات، موضحًا أنه من الشخصيات التى تحب المياه.

وأضاف على نبيل لاعب الشراع خلال حواره ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة أم بي سي مصر، أن أسرته هى من اختارت له العبة ومن بعدها احبها وشارك فى بطولات كثيرة.

وأكد لاعب الشراع أن آخر بطولة له التى أهلته لطوكيو هي البطولة الافريقية و حصل فيها على المركز الثاني.

وأوضح أن المنافسة العالمية فى هذه اللعبة صعبة جدًا، أنه حصل على منحة من الجامعة الأمريكية في مالطا للدراسة بعد التفوق فى اللعبة.

وأشار على نبيل لاعب الشراع، إلى أن استراليا ودول أوروبا أبطال كبار فى لعبة الشراع، مؤكدًا ان أهم ما يميز الدول الأوروبية فى اللعبة هو النظام والإخلاص لها.

وكشف أن البحرين و عمان تنافسان مصر فى لعبة الشراع.
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