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توك شو

بلاش السؤال ده.. استشاري نفسي يوجه بكيفية التعامل مع الأولاد

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:16 ص
الدكتور أحمد هارون
الدكتور أحمد هارون الشريف
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توك شو
أكد الدكتور أحمد هارون الشريف، مستشار العلاج النفسي والأسري، أن هناك نوعين من القلق قبل الخضوع للاختبار، الأول قلق الاختبار، والثاني فوبيا الامتحان، لافتا إلى أن كلا من الطلبة وأولياء الأمور يعانون من هذا القلق.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أعراض القلق، هي اضطرابات النوم، الخوف المبالغ فيه من مواجهة الامتحان، اضطرابات الأكل، اضطرابات الشهية، فقدان التركيز، يحفظ وينسى ويسرح، التفكير في عمل طقوس للدخول في مود المذاكرة مثل ترتيب المكتب والغرفة وعمل نسكافيه، وفي النهاية يشعر بالتعب فلا يذاكر.

وحذر خبير العلاج النفسى، الآباء من ترديد سؤال "أنت مبتذاكرش ليه؟"، قائلًا: "الأب أو الأم، ينهي وظائفه على مدار اليوم، ويبدأ يتخلص من شحنة التوتر بفكرة "إنت مبتذاكرش ليه؟"، لو قابل ابنه في أي مكان بالشقة، يسأله إنت مبتذاكرش ليه، صباح الخير إنت مبتذاكرش ليه؟".

وأكمل: "الأب بيتذكر كل فترة دفع فيها فلوس للدروس، فشايف إن مينفعش يشوف ابنه أو بنته بيعمل حاجة تانية غير المذاكرة، وهذا الشيء من أكثر الأشياء التي تقلل فرص التحصيل الإيجابي".

ونوه إلى أن الأب والأم يشعران بالتوتر قبل الامتحانات بـ30 يومًا، ويتحول الجو العام، وكأنهم مقبلون على حرب عالمية، وتزيد نسبة القلق والتوتر مع الشهادات والثانوية العامة.

ووجه استشاري العلاج النفسي، نصيحة إلى الآباء، قائلًا: "لا توقعوا أولادكم في مشكلة إدمان التقبل، وهو أن يشعر الابن دائمًا أنه غير مقبول إلا لو جاب درجة جيدة".
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