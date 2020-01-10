مصرع وإصابة 27 شخصا في حادث تصادم ببني سويف

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 25 آخرين، أمس الخميس، فى حادث تصادم بين أتوبيس نقل عام وسيارة نقل بمقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور دائرة محافظة بني سويف.



وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ 15 سيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتم نقل 13 مصابا إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى، و12 مصابا آخرين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وايداع جثتين مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.



وتبين أن الأتوبيس رقم 1354 ب ه أ تابع لأحد الشركات قد اصطدم بالسيارة النقل رقم 5113 ي د أ مما أسفر عن وقوع الحادث.