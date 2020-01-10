AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

10 يناير.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك.. وما نصيحة الأبراج لك

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:15 ص
ابراج
ابراج
Advertisements
ريهام قدري
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.



شخصية اليوم في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 10 يناير فإن ذلك يعني أن لديك شخصية جذابة وتتمتع بموهبة تنظيمية في نفس الوقت تميل للازدواجية مما يجعلك مذبذبا في خياراتك.

أنت أيضا عاطفي رغم إخفائك لمشاعرك.. فقط عليك أن تتجنب العناد.


نصيحة: هذا العام تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك كي تتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.
Advertisements

ترشيحاتنا

رمضان صبحي يوجه صدمة قوية للنادي الأهلي.. تفاصيل

رغم الأجواء المشحونة.. العائلة المالكة تحتفل بعيد ميلاد كيت ميدلتون

ملابس شتوية تسبب سيلان الأنف والسعال والحكة.. تعرف عليها

ببرنامج صيني لا يمكن إزالته.. سامسونج تتجسس على مستخدميها بإحدى مزايا هواتفها

نصائح هامة تحميك من مخاطر القنابل الموقوتة «السخان والدفاية»

ترامب: قاسم سليماني كان وحشا كاسرا وخطط لتفجير إحدى السفارات الأمريكية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق من والد ميجان ماركل على أزمة ابنته وزوجها مع العائلة المالكة

القمر ممكن يحس بالبرد.. نرمين الفقي بإطلالة منزلية مع المدفأة

رد فعل الملكة إليزابيث على تنحي الأمير هاري وزوجته عن واجباتهما الملكية