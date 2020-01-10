توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 10/1/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 10 يناير 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .





الحمل من21/3 إلى 20/4

مهنيا وعائليا: الخسوف الجزئي في وضع معاكس وعليك اليوم أن تهتم بواجباتك وعليك أن تحذر التسرع.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وعائليا: الخسوف الجزئي بمنزل العلاقات يعمل لصالحك ويمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب ويمنحك فرصا متعددة وتدير العقول بلباقتك.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويمدك اليوم بالشجاعة للقيام بخطوة جريئة.





الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وماليا: الخسوف الجزئي في منزل المال وعليك اليوم أن تهتم بتنظيم أعمالك ونفقاتك كي تتجنب الأخطاء وتجتاز الأزمات.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالابتعاد عن جميع أنواع المواجهات والمناقشات وانتبه من الغضب.





السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا واجتماعيا: الخسوف الجزئي في برجك يجعلك متحفزا وعليك بالصبر.

عاطفيا: تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع من تحب أو مع شريك الحياة.





الأسد

من 23/7 إلى 22/8

صحيا وعاطفيا: الخسوف الجزئي في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحرك بحذر ولتكن متعقلا وراجع وأفكارك على المستوى العاطفي.

مهنيا واجتماعيا: ما زال الفلك ينصحك أن تتروى وتحترس وتدرس الأمور أولا.





العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا وماليا: قد تناقش اليوم عملا جديدا أو فكرة مختلفة ومميزة.

عاطفيا واجتماعيا: الخسوف الجزئي في منزلك الحادي عشر مما يجعل اليوم مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحباب والأصدقاء ومناسب للاحتفال معهم.





الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتحكم في تمردك على الطرف الآخر.

مهنيا وعائليا: الخسوف الجزئي في وضع معاكس.. كن واقعيا ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك وراجع موقفك ومواقف الآخرين إذا أردت أن تصل للحقيقة.





العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا وماليا: قد تخطط لرحلة أو لقاء يربطك بإحدى الجهات الأجنبية وتتمتع اليوم بذهن صافي وقدرة على التخطيط الجيد.

عاطفيا وعائليا: الخسوف الجزئي في منزل الحظ يعدك بتغيير إيجابي في محيطك ويحمل لك اليوم الآمال والتطورات على جميع الأصعدة.



القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا وماليا: الخسوف الجزئي في منزل المدخرات وعليك اليوم ألا تغامر وأن تخطط وتدرس جيدا إذا أردت تنميةً لأعمالك ومدخراتك.

عاطفيا: المستقبل تتضح معالمه وتجد الطريق الذي تتبعه، فقط اهدأ لتسيطر على الأمور!



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

مهنيا وماليا: من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض.

عاطفيا: الخسوف الجزئي في مواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع من تحب أو مع شريك حياتك.. حاول أن تهدأ.





الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا وصحيا: الخسوف الجزئي في منزل الصحة وعليك أن تعتني اليوم بصحتك ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم للبحث بجدية عن حل لسوء تفاهم وعليك أن تنظم جهودك وأفكارك واقتصد في إعلان أخبارك.







الحوت

من 20/2 إلى 20/3

اجتماعيا وعاطفيا: الخسوف الجزئي في منزل الحب يدعمك وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم.

ماليا ومهنيا: يدعمك الفلك واليوم مناسب لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية

