AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المصري يواصل استعداداته لمواجهة بيراميدز في الكونفدرالية

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:16 ص
الفريق الأول للكرة
الفريق الأول للكرة بالنادي المصري
Advertisements
محمد رشاد
واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أمس الخميس تدريباته على استاد بورسعيد استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة التي تجمعه بمضيفه فريق بيراميدز والمقرر اقامتها الأحد المقبل على استاد 30 يونيو بالقاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وركز الجهاز الفني للمصري بقيادة إيهاب جلال خلال المران على النواحي الفنية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق بيراميدز، وشهد المران مشاركة الثنائي اسلام أبو سليمة وأحمد شوشة بعد غيابهما عن مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة بالدوري الممتاز نتيجة إصابتهما ، فيما بدأ ايزي ايميكا تدريبات العدو الخفيف تمهيدًا للانتظام في برنامجه التأهيلي الأسبوع المقبل قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويحل فريق المصري ضيفا على فريق بيراميدز في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، في مباراة الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأصبح الثنائي الجناح الأيمن أحمد ياسر والمهاجم الفلسطيني محمود وادي، لاعبا الفريق مهددان بالغياب خلال مباراة بيراميدز المقبلة في بطولة الكونفيدرالية الافريقية ، ويأتي ذلك بسبب بعد تعرضهما للإصابة خلال مواجهة الانتاج الحربي ، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث يعاني وادي، من الإصابة بشد في وتر أكيليس، بينما يعاني ياسر، من كدة قوية في كاحل القدم.

وسوف يخضع الثنائي لاختبار طبي غدًا الجمعة لتحديد موقفها النهائي من المشاركة في مواجهة بيراميدز من عدمه.

ويعتلي بيراميدز قمة المجموعة في الكونفدرالية، برصيد 9 نقاط بالفوز في 3 مباريات متتالية ويحتاج للانتصار الرابع من أجل التأهل للدور المقبل بشكل رسمي مع أول مشاركة في تاريخ النادي بالبطولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. الكاف يعلن إقامة نهائى الكونفيدرالية الأفريقية من مباراة واحدة

موعد مباراة المصري وبيراميدز في الكونفيدرالية

استعدادا لـ نواذيبو الموريتاني .. خماسية نظيفة للمصري في مرمى الجمارك

21 لاعبا في قائمة المصري استعدادا لملاقاة نواذيبو الموريتاني

استعدادا لـ نواذيبو الموريتاني .. المصري يفوز على الرباط بثلاثية نظيفة

وصول بعثة المصري البورسعيدي إلى نواكشوط

ترشيحاتنا

رضا عبد العال يكشف لـ صدى البلد سر تراجع مستوى الزمالك حاليا

رضا عبد العال: حازم إمام ورمضان صبحي قد محمد صلاح 100 مرة

حفتر يرفض اقتراح بوتين وأردوغان بتطبيق هدنة في ليبيا

بعد وفاة والد إيهاب توفيق مختنقا.. الأدلة الجنائية تكشف مفاجأة بشأن نار التدفئة وبخار السخان

حرب نفسية.. طهران تعلق على نبأ تحطم الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

بالهاي كول.. هنادي مهنا بإطلالة شتوية طفولية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل الملكة إليزابيث على تنحي الأمير هاري وزوجته عن واجباتهما الملكية

بالهاي كول.. هنادي مهنا بإطلالة شتوية طفولية

موقف لا يُنسى.. طفل يلقن قائد سيارة درسا في الأخلاق.. شاهد