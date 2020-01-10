أول تعليق لسيميوني بعد فوزه على برشلونة في كأس السوبر

عبر الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد، عن سعادته بفوز فريقه على برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.



يذكر أن أتلتيكو مدريد فاز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة ، ليتأهل لنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.



وقال سيميوني في تصريحات تليفزيونية:"في الشوط الثاني بدأنا بالهدف الذي أعطانا القوة لكنهم عادلوا بسرعة بالإضافة لتسجيل هدفين غير صحيحين، لكننا استطعنا العودة في النتيجة ، استحقينا الفوز بالمباراة."



وأضاف:"لدينا خصم قوي مثل ريال مدريد في النهائي ، لكن مثلما هو برشلونة ، السيتي ، ليفربول، هم فرق أقوى منا ، و نحن نحاول التنافس مع أفضل الأندية، نحن نطمح للتطور لكي نستطيع منافستهم وللوصول الى مستواهم."



البطولة تُقام فعالياتها للمرة الأولى على الأراضي السعودية، وقد تغير نظامها ليصبح المشاركون 4 فرق بدلًا من بطل الدوري وبطل الكأس كما جرت العادة.



وستقام مباراة النهائي بين أتليتكو مدريد وريال مدريد يوم الأحد 12 يناير 2020 الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.