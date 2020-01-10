خبير تكنولوجي: مصر تواجه حربا من خلال مواقع التواصل الاجتماعى

أكد مصطفى أبو جمرة، خبير الإعلام الرقمي، أن بعض المواقع تتيح إمكانية إنشاء حسابات وهمية بعدد ضخم مجانا، لافتا إلى أن الأخبار الزائفة والحسابات الوهمية مشكلة عالمية.



وأضاف "أبو جمرة"، خلال لقائه ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "extra news"ا، أن مصر تواجه حربا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحرب الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تعرف بحروب الجيل الرابع، أشد قوة من حرب الصاروخ والطائرة.



ولفت إلى أن هذه الحرب تستهدف تفتيت النفسية المصرية، منوها إلى أن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أغلق عددا كبيرا من الحسابات الكثيرة من مصر خلال الأسبوعين الماضيين، بدعوى أنها تحض على الكراهية وتنشر أخبار زائفة.



وطالب خبير الإعلام الرقمي، "فيسبوك" أن يكون أكثر صرامة في مواجهة الحسابات التي تنشر أخبار كاذبة والزائفة.