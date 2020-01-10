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رياضة

الأهلي يفقد القمة على المستوى الإفريقي والزمالك في المركز العاشر في التصنيف

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:13 ص
الأهلي
الأهلي
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أحمد هاني
خسر النادي الأهلي المركز الأول على المستوى الإفريقي لصالح الترجي التونسي، يليه مازيمبي الكونغولي، ثم المريخ السوداني يليه مواطنه الهلال.

وحسب صحيفة "فوتا" الزامبية نقلًا عن "سبورت 360" فإن التصنيف الذي شهد تصدر الترجي التونسي، ويأتي في المركز الثامن ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي ثم فيتا كلوب الكونغولي وأخيرا الزمالك المصري عاشرا.

وكان الأهلي تقدم عدة مراكز في التصنيف الشهري نقلًا عن "clubworldranking" الخاص بإحصائيات لأفضل أندية العالم لشهر ديسمبر الماضي، حيث احتل المركز الـ41 على مستوى العالم.

المارد الأحمر الذي حصد 7383 نقطة، تفوق على أندية أوروبية عريقة، مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولاتسيو الإيطالي، وبروسيا دورتموند.
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