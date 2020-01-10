أول تعليق من جريزمان بعد خسارة برشلونة أمام أتليتكو مدريد

عبر الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة عن حزنه وعدم رضاه عن نتيجة مباراة فريقه مع أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية.



يذكر أن أتلتيكو مدريد فاز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة ، ليتأهل لنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.



وقال جريزمان في تصريحات تليفزيونية: "أنا لا أعرف ماذا حدث، لقد كانت لدينا أخطاء، وكان لديهم الحظ في الأخير، لقد كلفنا ذلك المباراة، علينا فقط العمل ومشاهدة المباراة مرة أخرى والتطور".



وأضاف: "أخطاء وتفاصيل صغيرة، هي التي تحسم المباراة، مثل تمريرة اومتيتي، التي أتى منها هدف ضدنا، هذه أشياء صغيرة تمنعك من الفوز بالدوري الإسباني ودوري الأبطال أيضًا".



البطولة تُقام فعالياتها للمرة الأولى على الأراضي السعودية، وقد تغير نظامها ليصبح المشاركون 4 فرق بدلًا من بطل الدوري وبطل الكأس كما جرت العادة.



وستقام مباراة النهائي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد يوم الأحد 12 يناير 2020 الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.