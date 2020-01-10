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رياضة

المصري يكشف موقفه من قرار المحكمة الرياضية بحرمانه من القيد لفترتين .. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:45 ص
شيخ موكورو من هلال
شيخ موكورو من هلال الأُبيض السوداني
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محمد رشاد
قال محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري إن ناديه ينتظر قرار المحكمة الرياضية لإيقاف حرمان ناديه من القيد لفترتي انتقالات بسبب ضم شيخ موكورو من هلال الأُبيض السوداني.

وقال الخولي في تصريحاته لقناة تايم سبورت: "نحن لسنا طرفا في الأزمة إلا أننا تضررنا من إيقاف النادي لفترتين ، لكننا عملنا على اتخاذ خطوات جدية لحل الأزمة، سددنا ما يقرب من 30 ألف دولار للنادي السوداني وقدمنا التماسا للمحكمة الرياضية الدولية وسددنا الرسوم البالغة 6 آلاف دولار".

وأضاف: "ننتظر الآن قرار المحكمة الذي نأمل أن ينهي إيقاف موكورو وفتح القيد بعد إرسال مستندات التصالح مع النادي السوداني".

يذكر أن الأزمة اندلعت بعدما وقع موكورو على عقد انتقاله للمصري رغم سريان تعاقده مع نادي هلال الأُبيض.
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