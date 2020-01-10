أخبار التوك شو.. اتفاق أردوغان مع السراج يستهدف استضافة الإخوان..مادلين طبر تعترف بغلطتها وتطلب السماح من الله.. والأرصاد تبشر المواطنين

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الخميس، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:
مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله
قالت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، إن" أكبر غلطة ارتكبتها في حياتها هو قرار تأجيل الخلفة ومن بعدها منع الخلفة تمامًا، وطالبت مادلين من الله أن يسامحها على غلطتها".
تمهيدا لعودتهم إلى مصر.. اتفاق أردوغان مع السراج يستهدف استضافة الإخوان
قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن هناك ملاحق سرية لاتفاق أردوغان والسراج ومنها اتفاق على قاعدة عسكرية تركية في طرابلس.
ماذا بينك وبين الله.. جسد والد إيهاب توفيق لم تمسسه النار
قال الدكتور محمود عبد الغفار، صديق المطرب إيهاب توفيق، إن وفاة والد الفنان بسبب أن الشغالة وضعت الدفاية في طرقة أمام غرفة المتوفي؛ واشتعلت نيرانها في الطرقة حتى انتشرت في كامل الفيلا، موضحا أن المتوفي كان نائما في ذلك الوقت.
نصائح هامة تحميك من مخاطر القنابل الموقوتة «السخان والدفاية»
قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن أغلب الاستخدامات للدفاية في مصر خطأ، موضحا أنه خطر جدا أن يتم قفل الباب وتشغيل الدفاية.
وأشار هلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»؛ المذاع على فضائية « أون أي» وتقدمه الإعلامية «بسمة وهبة»، أنه لا يجب وضع الدفاية على السجاد أو الباركيه، لأنها من الممكن أن تتسبب في حريق في أي وقت.
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن حالة الطقس
قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة عدم استقرار الأحوال الجوية تنتهي غدا الجمعة وتبدأ حالة من الإستقرار السبت المقبل.
مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله
قالت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، إن" أكبر غلطة ارتكبتها في حياتها هو قرار تأجيل الخلفة ومن بعدها منع الخلفة تمامًا، وطالبت مادلين من الله أن يسامحها على غلطتها".
تمهيدا لعودتهم إلى مصر.. اتفاق أردوغان مع السراج يستهدف استضافة الإخوان
قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن هناك ملاحق سرية لاتفاق أردوغان والسراج ومنها اتفاق على قاعدة عسكرية تركية في طرابلس.
ماذا بينك وبين الله.. جسد والد إيهاب توفيق لم تمسسه النار
قال الدكتور محمود عبد الغفار، صديق المطرب إيهاب توفيق، إن وفاة والد الفنان بسبب أن الشغالة وضعت الدفاية في طرقة أمام غرفة المتوفي؛ واشتعلت نيرانها في الطرقة حتى انتشرت في كامل الفيلا، موضحا أن المتوفي كان نائما في ذلك الوقت.
نصائح هامة تحميك من مخاطر القنابل الموقوتة «السخان والدفاية»
قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن أغلب الاستخدامات للدفاية في مصر خطأ، موضحا أنه خطر جدا أن يتم قفل الباب وتشغيل الدفاية.
وأشار هلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»؛ المذاع على فضائية « أون أي» وتقدمه الإعلامية «بسمة وهبة»، أنه لا يجب وضع الدفاية على السجاد أو الباركيه، لأنها من الممكن أن تتسبب في حريق في أي وقت.
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن حالة الطقس
قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة عدم استقرار الأحوال الجوية تنتهي غدا الجمعة وتبدأ حالة من الإستقرار السبت المقبل.