فتاوى تشغل الأذهان.. كيف يصلي من لا يستطيع التحكم فى البول؟ هل يجب الترتيب في قضاء الصلاة الفائتة؟ وحكم الصلاة بالبنطلون للنساء .. ماذا يقول المظلوم في دعائه؟

فتاوى تشغل الأذهان

كيف يصلي من لا يستطيع التحكم فى البول؟

هل يجب الترتيب في قضاء الصلاة الفائتة؟

حكم الصلاة بالبنطلون للنساء

ماذا يقول المظلوم في دعائه؟



تلقت دار الإفتاء والمؤسسات الدينية العديد من الأسئلة والاستفسارات التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض«صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.



كيف يصلي من لا يستطيع التحكم فى البول؟

قال مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إنه إذا كان المريض لا يشعر بما ينزل منه من قطرات البول فهو فى حكم صاحب سلس البول.



وأوضحت لجنة الفتوى بالمجمع في بيان له على صفحته الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: أبي أجريت له عملية البروستاتا ومن وقتها ينزل منه قطرات من البول ولا يشعر بها فكيف يصلي ؟ أن حكمه أن يتوضأ لكل صلاة وضوءًا جديدًا، وإذا توضأ ونزل منه شيء فلا حرج عليه لأنه معذور بالمرض؛ مستشهدًا بقوله تعالى: «لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ»النور.



هل يجب الترتيب في قضاء الصلاة الفائتة

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن قضاء الصلوات الفائتة مرتبة كما تركت مرتبة.



كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة

تلقت دار الإفتاء سؤالًا يستفسر السائل فيه عما يجب عليه إذا دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الفرض الحاضر وعلي السائل فرض فائت؛ هل يصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة أم يصلي الفرض الذي فاته؟



وقال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأولى بالسائل في هذه الحالة أن يصلي الفرض الذي فاته ثم يصلي الحاضرة ما دام وقت الحاضرة يتسع لها وللفائتة، وإن صلى الحاضرة ثم الفائتة فلا حرج عليه وصلاته صحيحة.



هل تجوز الصلاة بالبنطلون للنساء

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة الصلاة ببنطلون لكن بشرط أن يكون عليه شيء طويل واسع وفضفاض لا يصف ولا يشف ولا يكشف.





وأوضح «عويضة» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز الصلاة بالبنطلون للنساء ؟ أن المرأة التي لا ترتدي لبسًا واسعًا فضفاضًا، وترتدي البنطلون؛ عليها ألا تترك الصلاة، بل يحرم عليها ترك الصلاة.



وأضاف أن المرأة التي ترتدي البنطلون عليها أن تصلي وتدعو في صلاتها أن يرزقها الخشية والخوف منه، منوهًا بأن الله إذا رزق المرأة التقوى والخشية منه؛ يسهل عليها أن تتستر وأن تحب الستر والعفاف وتستجيب لأمر الله.



وأكد أن جسم المرأة عورة (فيما عدا الوجه والفكين) وينبغي ألا يكون زيها الذي ترتديه كاشفًا فيكشف شيئًا من جسمها أو شفافًا فيشف شيئًا منها، أو واصفًا فيصف شيئًا من جسمها.





ماذا يقول المظلوم في دعائه؟

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن الظلم ظلمات يوم القيامة، مضيفًا أن الإنسان إذا وقع عليه الظلم رفع يده إلى الله وقال حسبنا الله ونعم الوكيل.





وأوضح «عويضة» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ماذا يقول المظلوم في دعائه ؟ أن الإنسان عندما يفوض أمره إلى الله فإنه يطمئن وتنزل السكينة على قلبه؛ لأنه يعلم أن له ربًا ينصره