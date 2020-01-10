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رياضة

مدرب طائرة تونس: لم نتأهل للأولمبياد بعد.. ولا يمكننا الاستهانة بالجزائر

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:26 ص
مدرب طائرة تونس
مدرب طائرة تونس
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عمرو أبوبكر
أكد الإيطالي انتوني جاكوب المدير الفتي لمنتخب تونس للكرة الطائرة أن مباراته مع مصر في التصفيات المؤهلة للأولمبياد، لم تكن سهلة، رغم أن منتخبه حسمها بنتيجة 3 - 0.

وأضاف "جاكوب" في تصريحاته عقب المباراة ان منتخب مصر منتخب كبير، لكنه درسه جيدا و يعرفه جيدا و يعرف لاعبيه الكبار تحديدا لأنه كان مدرب سابق له، كما أنه واجه منتخب مصر قبل 4 أشهر في كأس العالم للطائرة لذلك فهو دخل المباراة يعرف كل نقاط القوة والضعف للفراعنة.

وتابع أنه يرفض فكرة التأكيد على أن منتخب تونس حسم التأهل للأولمبياد بعد فوزه على مصر، مشددًا على أنه مازال أمامه مباراة هامة أمام منتخب الجزائر غدًا الجمعة، ولا يمكن الاستهانة بها، خاصة أن منتخب الجزائر منتخب كبير وقدم مباراة جيدة أمام مصر في افتتاح التصفيات، وفاز على الكاميرون في ثاني مبارياته.

ويلتقي منتخب تونس مع الجزائر الجمعة، بينما يلعب منتخب مصر مع الكاميرون السبت في ختام التصفيات.
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