فريدة الشوباشي: الأزمة الإيرانية الأمريكية مفتعلة ومسرحها العراق.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن أمريكا تنفذ إجراءات مدمرة في المنطقة العربية وآخرها توتر الاوضاع بين أمريكا وإيران وتنفيذ الهجمات والضربات على أرض العراق العربية.



وأضافت الشوباشي خلال حوارها في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" الأزمة الإيرانية الأمريكية مفتعلة ومسرحها العراق".



وتابعت:" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في إحداث فرقعة إعلامية من أجل ضمان الفوز في الانتخابات الأمريكية المقبلة وقرر تقتل قاسم سليماني".



وأكملت:" إيران ردت على مقتل سليماني بضرب قاعدة امريكية في العراق، وكلا الطرفين يحققون مصالحهم على حساب العراق".

