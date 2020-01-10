تعرف على مواصفات الصاروخ الإيراني Tor بعد إسقاطه الطائرة الأوكرانية

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، مساء الخميس، أن بلاده حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة أسقطت بصاروخ إيراني.



وكانت مجلة "نيوزويك" الأمريكية نقلت عن مصادر استخباراتية أمريكية قولها إن الطائرة الأوكرانية المنكوبة تم إسقاطها بواسطة نظام صواريخ Tor المضاد للطائرات.



وقال المسئولون الاستخباراتيون: " الطائرة قصفها نظام صواريخ أرض جو Tor-M1 صنعته روسيا، ويُعرف لدى حلف شمال الأطلسي باسم Gauntlet.".



ويعتبر النظام الصاروخي Tor نظام صاروخي روسي مضاد للطائرات ذاتي الحركة قصير المدى يعمل في الارتفاعات المنخفضة والمنخفضة جدًا وفي جميع الأحوال الجوية صمم للتعامل مع الطائرات الحربية والطائرات المروحية والصواريخ الكروز وقنابل الطائرات الموجهة والصواريخ الباليستية قصيرة المدى.



تم تطوير المنظومة في الاتحاد السوفيتي من قبل الإدارة الرئيسية للصواريخ والمدفعية لوزارة الدفاع الروسية تحت الكود 9K330، وذلك بداية من 4 فبراير 1975 ليكون خلفًا للنظام 9K33 أسا، وذلك بتكليف من مكتب تصميم فاكل برئاسة بيتر جروشن.



و استمر تحسين المنظومة أثناء وجودها في الخدمة من مطوري شركة "ألماز أنتي" الروسية لتظهر النسخة الجديدة تور إم-2 في معرض ماكس للأسلحة الجوية عام 2007 .



ظهرت التحسينات في توسيع مدى رادار توجيه الصواريخ، وزيادة قنوات التوجيه إلى أربعة قنوات مما يسمح بتتبع أربع أهداف وتوجيه أربعة صواريخ في نفس اللحظة. بالإضافة إلى تغيير نظام الحاسوب الرقمي ونظام التتبع البصري ليعمل في جميع الأوقات. كما قدمت نسخة جديدة من تور إم-2 على هيكل عربة مدرعة بعجلات.



وفي 2007، أعلنت إيران لأول مرة نجاح أولى تجارب المنظومة التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني بعد صفقة أبرمها مع روسيا في 2005 بقيمة 700 مليون دولار.