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توك شو

حقيقة تواجد إيهاب توفيق بالفيلا لحظة الحريق .. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:30 ص
ايهاب توفيق
ايهاب توفيق
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البهى عمرو
قال ماجد المصري، مدير أعمال الفنان إيهاب توفيق، إن الحادث الذى حدث صباح اليوم كان أليمًا، وأثر على الجميع.

وأضاف مدير أعمال الفنان إيهاب توفيق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن الحادث الذى تم نتج بسبب الدفاية، وأن الفنان إيهاب توفيق كان متواجد فى الفيلا، واستغاث بالمواطنين ولم يستطيع أحد التدخل.

وأشار إلى أن الفنان إيهاب توفيق متقبل ما حدث وراضي بقضاء الله، والجميع ضيوف فى الدنيا.

وأوضح مدير أعمال الفنان إيهاب توفيق، أن الفنان أيهاب توفيق متواجد بجواره ولكن لا يستطيع التحدث مع أحد، بسبب الحالة النفسية الصعبة التى يعاني منها بعد رحيل والده.

وكشف، أن هناك بعض الأخبار تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة مطالبًا الجميع بتوخي الحذر.
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