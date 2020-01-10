الشوباشي: أردوغان يعاني من لوثة عودة الخلافة العثمانية .. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن السراج غير قانوني ولا يعترف به الكثيرون، والسراج لا يمثل شيئا في ليبيا والعالم رفض اتفاقه مع أردوغان.



وأضافت الشوباشي في حوارها في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز": "أردوغان كان يتصور أن الجميع في غفلة وأنهم سوف يدعمونه مثل الإخوان".



وتابعت: "تونس رفضت مطالب أردوغان لأنها على علم بمخاطر تواجد تركيا في ليبيا".



وأكملت الشوباشي: "أردوغان يرغب في توريط العالم العربي لأنه يعاني من لوثة عودة الخلافة العثمانية"، مضيفا: "هناك علاقة بين تركيا والجماعات السلفية والإخوان في تونس".



ولفتت: "جماعة الإخوان في أي مكان في العالم ضد فكرة الوطن والوطن لدى الإخوان حفنة من التراب العفن".