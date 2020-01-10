طبيب الأهلي يكشف تفاصيل وموعد عودة اللاعبين المصابين .. فيديو

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كواليس وتفاصيل عديدة عن اللاعبين المصابين بصفوف الفريق ، خلال رحلة الفريق فى زيمبابوي.



وبدأ طبيب الأهلي حديثه عبر قناة الاهلي :" سعد سمير تعرض لقطع في وتر أكيليس ، لقد فضل الجراح الألماني أن يبقى سعد سمير هناك ليوم الجمعة لحين حقنه بمادة (بي آر بي) المحفزة للالتئام، سيعود اللاعب إلى مصر ببرنامج علاجي وتأهيلي ثم يعود إلى ألمانيا بعد 4 أو 5 أسابيع ليتم حقنه مرتين بنفس المادة المحفزة".



وعن لاعب الوسط حمدي فتحي المصاب بقطع في غضروف الركبة، أوضح طبيب الأهلي "لقد أجمع الخبراء الألمان على أن (خياطة) الغضروف هي الحل الأنسب للحفاظ على اللاعب لفترة بعيدة المدى، لأنه لاعب صغير في السن، ودرجة القطع تسمح بخياطة الغضروف".



وكشف "التقدير المبدئي لحمدي فتحي سيكون ابتعاده 9 أشهر من تاريخ الإصابة، وسيخضع اللاعب لفحص جديد تحت إشراف الطبيب الألماني يوم 18 يناير المقبل، سيعود بعدها تدريجيا بأحمال بدنية سعيا لمعدلات ثني أفضل للركبة وتقوية أخرى للعضلات والغضروف".



وفسر خالد محمود أيضا سر ابتعاد كريم نيدفيد المصاب في غضروف الركبة لفترة طويلة، مشيرا "في مرحلة التأهيل الأولى، أسرع الأطباء الألمان في عملية التأهيل، مما أدى لآلام استلزمت إجراء جراحة ثانية باستئصال الغشاء المبطن لغضروف الركبة".



واستطرد "لقد عانى نيدفيد من رشح في الركبة مع المرحلة الجديدة من التأهيل، مما دفعنا خطوات للخلف بأحمال بدنية بطيئة وهادئة، ثم بدأ اللاعب الجري الخفيف، سيتبعها أحمال أخرى تخص تغيير الاتجاهات والقفز على الأقدام، فهو أمر يحتاج لتأهيل خاص، وأعتقد أنه سيعود للملعب في غضون 4 أسابيع".



وتطرق طبيب الأهلي للحديث عن رمضان صبحي، مشيرا "لقد تعرض لمزق في العضلة الخلفية بنسبة 60% من قطر الوتر الخاص بالعضلة، والمزق التئم حاليا بنسبة 80%".



وأوضح "رمضان يجري جزء من تأهيله، ووصل لمراحل جيدة سيبدأ بعد مباراة طنطا، مرحلة نشطة من التأهيل بالجري وأخرى خاصة بمهام مركزه في الملعب، لكن لابد من التحكم بعد عودته، وضرورة تدوير الاعتماد عليه في المباريات، لأن رمضان لاعب حماسي، يريد المشاركة في كل مباراة لمدة 90 دقيقة".



وأردف "حسين الشحات يستكمل الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي، فهو يعاني من التهاب في وتر العضلة الضامة وآلام في الحوض، أما محمود وحيد يعاني من كدمة في عظام القدم تنذر بشرخ إجهادي، لذا فضلنا تناوله أدوية لتخفيف الكدمة، ومحمد محمود المصاب بقطع في الرباط الصليبي في مراحل متقدمة من التأهيل".