احذري من التسمم.. عادة خاطئة تفعلينها بعلبة الصلصة



احفظيه بالفريزر وخرجيه قبل الطبخ بعشر دقائق..عندما تستخدمي اول مرة ضعي الزيت وأغلقيه جيدا ..ضعيه مقلوب علي الغطاء لضمان توزيع معلقة الزيت على كل السطح.

ولابد أن تحفظي العلبة في باب الثلاجة لانه يتعرض لهواء ساخن بالمطبخ وبعد ذلك يعرض لبرودة الثلاجة وبذلك يكون عرضة لسرعة فساده.