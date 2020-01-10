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مرأة

احذري من التسمم.. عادة خاطئة تفعلينها بعلبة الصلصة

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:58 ص
عبوات صلصة
عبوات صلصة
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ريهام قدري
كثيرا منا يستخدم الصلصة نجد بعض العفن علي اطراف العلبة وقدمت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري والخبيرة الغذائية معلومة للحفاظ علي الصلصة من نمو اي عفونه وبالتالي فساد المنتج سواء صلصة معلبة أو بيتي

أولا :لابد تستخدم معلقة جافة تماما غير مبللة ونظيفة كل مرة
ثانيا :معلقة زيت على وجهه العلبة بعد الاستعمال ولهذا فائدة.
ثالثا: عندما تفتح العلبة يتعرض سطح الصلصة الهواء الخارجي وهو محمل بذرات الأتربة ومن المحتمل ان يكون فيها أي ميكروب عند إضافة زيت يمنع نمو هذا الميكروب وبيبقي عازل عن الهوى.

ولابد أن تحفظي العلبة في باب الثلاجة لانه يتعرض لهواء ساخن بالمطبخ وبعد ذلك يعرض لبرودة الثلاجة وبذلك يكون عرضة لسرعة فساده.

احفظيه بالفريزر وخرجيه قبل الطبخ بعشر دقائق..عندما تستخدمي اول مرة ضعي الزيت وأغلقيه جيدا ..ضعيه مقلوب علي الغطاء لضمان توزيع معلقة الزيت على كل السطح.
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