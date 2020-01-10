مصيلحي: مندوب الزمالك تواجد في اجتماع الأندية لمدة 5 دقائق فقط .. فيديو

أكد محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن هناك تواصلا بينه وبين رؤساء الأندية في الدوري المصري، لكي يتواجدوا في اجتماع اتحاد الكرة.



واجتمعت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، مع عدد من رؤساء الأندية في الدوري المصري، مساء الخميس، واتفقوا على عدم تغيير نظام الاستبدال في قواعد المسابقة. طالع التفاصيل.



وأضاف مصيلحي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج يا مساء الأنور، المذاع عبر قناة القاهرة والناس: "تواصلت مع رؤساء الأندية لكي يكونوا متواجدين معنا في اتحاد الكرة، إبراهيم عثمان وفرج عامر ومحسن صلاح وسمير حلبية وفايز عريبي ومرتضى منصور".



تابع: "الذي حضر من جانب نادي الزمالك هاني زادة وتواجد لمدة أقل من خمس دقائق وبعد ذلك انصرف، وأبلغنا أنه كان هناك احتمال لحضور مرتضى منصور".



وواصل: "كانت جلسة محترمة جدًا مع عمرو الجنايني ومحمد فضل وأحمد عبد الله ووليد العطار وهم يشعرون بآلامنا بالنسبة للحكام، ويشعرون أننا مظلومين وأقروا أن هناك أخطاء واضحة جدًا من الحكام".



واستكمل: "تم إبلاغنا في الاجتماع أن تقنية الفار ستطبق بعد مباراة السوبر مباشرة في الأسبوع الأول من الدور الثاني".



وأكمل: "سيكون هناك اجتماع قريب جدًا من خلال وزير الرياضة بالتنسيق مع عمرو الجنايني وسيتم دعوة رؤساء الأندية في اجتماع مع وزير الداخلية، ونصل لحل بعدد الجمهور الذي يحضر في الدوري".



وأضاف: "هناك أخطاء كثيرة وقعت علينا نتيجة الحكام، ونحن أكثر من تضررنا من هذه المسألة، أرسلت خطابا رسميا لعمرو الجنايني لعقد اجتماع جمعية عمومية ودية، وهو رحب بالفكرة، وتواصلت مع أكثر من رئيس ناد وذهبنا جميعًا، وكان حوارا محترما جدًا، واتفقنا على استدعاء جمال الغندور ومناقشته".



وتساءل: "لماذا تم وضع حكم يقال إنه واعد لمباراة بين أول وثاني الدوري الأهلي والاتحاد ولدينا حكام دوليين".



واختتم: "ما يخص الاستبدال قيل إن البطولة بشروطها منذ البداية وستظل كما هي حتى نهاية الدوري والكل اتفق على ذلك".