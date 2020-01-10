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دينا ناعوم: مشكلة الأسر في فترة الامتحانات سببها تعامل أولياء الأمور

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:04 ص
الدكتورة دينا ناعوم
الدكتورة دينا ناعوم
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البهى عمرو
قالت الدكتورة دينا ناعوم، استشاري الطب النفسي، إن مشكلة الأسر في فترة الامتحانات سببها الرئيسي هو طريقة تعامل أولياء الأمور.

وأضافت ناعوم خلال حوارها ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن المشكلة الكبرى تكون فى الأسرة وذلك كل أب يفكر فى تحقيق الذات في الأبناء.

وأشارت استشاري الطب النفسي، إلى أن، معظم الأول تكره فترات الامتحان، مؤكدًا ان الطلاب تتأثر بكل الأشياء التى تحيط بها.

وأوضحت أن المناخ السعيد الذي يوفر للطلاب يعود بالنفع على الطلاب و الأسر، وكشفت أن الأسرة التى تكون هادئة يكون أولادهم متفوقين.

وكشفت أن الطلاب عندما تنشأ فى بيئة هادئة ينتج عنها طالب متفوق.
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