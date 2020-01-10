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حوادث

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل في بني سويف

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:39 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
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محمد عبد الحليم
لقي شخصين مصرعهما وأصيب 25 آخرين، مساء أمس الخميس، جرّاء تصادم أتوبيس نقل عام وسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور دائرة محافظة بني سويف.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بني سويف بـ15 سيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثتين لشخصين وهما " الشناوي محمد أحمد" 44 سنة، سائق ومقيم بمدينة الغردقة، "محمود عبد العزيز هاشم" 35 سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج وتم إيداعهما بمشرحة مستشفى بني سويف العام.

وتبين أن المصابين وهم "زايد رمضان أحمد 47 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع، عبير محمد أحمد 32 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، صلاح كمال عواد 40 سنة، مصابًا بكدمات باليد اليمنى، أحمد هاشم أبو حديدي 32 سنة، مصابًا بنزيف بالأنف، أروى أحمد هاشم، عام ونصف مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وفاء خليفة السيد 30 سنة، مصابة بسجحات وكدمات، أحمد أبو الدهب 25 سنة، مصابًا بسجحات وكدمات، لمياء أشرف سعيد، 17 سنة، مصابة جرح بالرأس، نسمة أشرف سعيد 15 سنة، مصابة بجروح وسجحات بالجسم، عبدين محمد أحمد 36 سنة، مصابًا بكسر بالذراع الأيمن، عبد العزيز محمد عبد المنعم 17 سنة، مصابًا بجروح وسجحات، هدير جمال عبد اللطيف 25 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج".

كما نقلت سيارات الإسعاف " ياسمين مرسى جابر 24 سنة، مصابة بجروح وسجحات، هاني خلف خليفة 17 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، محمود عبد المنصف علام 15 سنة، مصابة بكدمات وسجحات، ناجح محمود على 32 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، فادية عبد الحميد 60 سنة، مصابة بجروح وكدمات، يوسف محمد عبد الحميد 23 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراعيين، عبد الله يوسف محمد عام نصف مصابا بكدمات بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج، عمر ياسر حمدي 19 سنة، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، أيمن إبراهيم خليفة اشتباه كسر بالقدم الأيمن ومقيمان بمحافظة أسيوط، ولاء محمد أحمد 20 سنة، مصابة بكدمات وسجحات ومقيمة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومصابا مجهول الأسم".
ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل في بني سويف
ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل في بني سويف
ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل في بني سويف
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