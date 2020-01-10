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منوعات

حادثة تهز القلوب .. موت طفلة سورية شنقا بسبب لقطة في مسلسل شهير

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:20 ص
انتحار طفلة سورية
انتحار طفلة سورية بسبب مسلسل خاتون
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عزة عاطف
قد لا تدرك خطر ما يشاهده أطفالك على التلفزيون أو على هواتفهم، خاصة إذا لم يتم توعيتهم بأن تلك المشاهد التي يرونها ماهي إلا تمثيل وغير حقيقية.

كانت الطفلة السورية «بتول» ضحية مشهد من مشاهد أحد أكبر الأعمال الدرامية في بلاد الشام وهو مسلسل خاتون الذي يجمع بين كبار الممثلين اللبنانيين والسوريين.

تابعت المسكينة بتول البالغة من العمر 9 سنوات فقط المسلسل باندماج أكثر من اللازم حتى جاء المشهد الكارثي للفنانة «كندا حنا» التي تجسد دور «خاتون».

في المشهد الذي تسبب في موت الطفلة كانت خاتون قد ربطت حبلًا في السقف لتشنق به نفسها منتحرة، فقامت الطفلة بتول بتقليد المشهد في غياب والدتها، لكن وفقًا لما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد "نجت خاتون في المشهد .. وماتت بتول شنقًا في الحقيقة"، حيث أحضرت الطفلة حبلًا وربطته بخزانة ملابسها ثم لفته حول رقبتها.

لم تنجُ بتول من الحادثة المؤلمة، فلم تلامس قدميها الأرض بعدما سقطت مما أسفر عن موتها شنقًا بالحبل في حادثة تهز القلوب.
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