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رياضة

فرج عامر: نمر بظروف صعبة بعد استقالة حسام حسن ولم نصل للبديل حتى الآن.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:16 ص
حسام حسن
حسام حسن
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محمد رشاد
وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، التحية للتوأم حسام وإبراهيم حسن، بعد انتهاء عملهما في قيادة الفريق السكندري.

وأعلن مجلس إدارة نادي سموحة قبول استقالة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن من الجهاز الفني للفريق السكندري.

وأضاف عامر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ملعب أون، المذاع عبر قناة أون سبورت، اليوم: "أتوجه بالتحية لحسام وإبراهيم وحسن، وشخصيًا والنادي كله كان يتمنى ألا يتقدما باستقالتهما، حاولنا أن نثنيهما عن الاستقالة بشتى الطرق ولكنها كانت رغبتهما".

وتابع: "لابد أن أحترم ظروفهما وإردتهما وارتباطهما، فقد عملا معنا بمنتهى الأمانة وأنقذا النادي من محنة شديدة جدًا في الموسم الماضي، عملا معنا بجهد وإخلاص وتفان وأتمنى لهما التوفيق".

واختتم: "نحن في ظروف صعبة جدًا، لم نصل للبديل بعد، ومعروض علينا مدرب مصري وأجنبي، أعتقد أن المدرب الأجنبي لا يصلح في منتصف الموسم لابد أن يكون مدربا مصريا".
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