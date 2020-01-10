أول تعليق من والد ميجان ماركل على أزمة ابنته وزوجها مع العائلة المالكة

علق "توماس ماركل"، والد دوقة ساسكس "ميجان ماركل"، على إعلان ابنته وزوجها الأمير "هاري" التنحي عن أداء واجباتهما الملكية واعتزال الحياة الملكية بقوله إنه "يشعر بخيبة أمل"، وفقًا لما جاء في تقارير وسائل إعلام بريطانية.



الجدير بالذكر أن دوق ودوقة ساسكس كانا قد أعلنا عن قرارهما، الذي أثار جدلًا واسعًا وتسبب في أزمة في العائلة المالكة البريطانية، الأربعاء، وأشارا إلى أنهما يخططان لتقسيم وقتهما بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية.



وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية بأن والد "ميجان"، البالغ من العمر 74 عامًا، تحدث إلى وسائل الإعلام بعد ساعات من إعلان الأمير "هاري" و"ميجان" عن هذا القرار.



وقال والد "ميجان" في تصريح لمجلة "Us Weekly" تعليقًا على الموقف: "أقول ببساطة إنني أشعر بخيبة أمل"، إلا أنه لم يوضح السبب وراء خيبة أمله تحديدًا.



وفي السياق ذاته، جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "توماس ماركل" لم يتواصل مع ابنته من قبل زواجها من الأمير "هاري" في عام 2018، ولم يقابل حفيده "آرتشي"، الذي يبلغ عمره الآن 8 أشهر.



وأضاف التقرير أنه لم يسبق له كذلك أن التقى بالأمير "هاري" شخصيًا، لكنه تحدث معه عبر الهاتف.