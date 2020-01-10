AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أول تعليق من والد ميجان ماركل على أزمة ابنته وزوجها مع العائلة المالكة

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:22 ص
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
علق "توماس ماركل"، والد دوقة ساسكس "ميجان ماركل"، على إعلان ابنته وزوجها الأمير "هاري" التنحي عن أداء واجباتهما الملكية واعتزال الحياة الملكية بقوله إنه "يشعر بخيبة أمل"، وفقًا لما جاء في تقارير وسائل إعلام بريطانية.

الجدير بالذكر أن دوق ودوقة ساسكس كانا قد أعلنا عن قرارهما، الذي أثار جدلًا واسعًا وتسبب في أزمة في العائلة المالكة البريطانية، الأربعاء، وأشارا إلى أنهما يخططان لتقسيم وقتهما بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية بأن والد "ميجان"، البالغ من العمر 74 عامًا، تحدث إلى وسائل الإعلام بعد ساعات من إعلان الأمير "هاري" و"ميجان" عن هذا القرار.

وقال والد "ميجان" في تصريح لمجلة "Us Weekly" تعليقًا على الموقف: "أقول ببساطة إنني أشعر بخيبة أمل"، إلا أنه لم يوضح السبب وراء خيبة أمله تحديدًا.

وفي السياق ذاته، جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "توماس ماركل" لم يتواصل مع ابنته من قبل زواجها من الأمير "هاري" في عام 2018، ولم يقابل حفيده "آرتشي"، الذي يبلغ عمره الآن 8 أشهر.

وأضاف التقرير أنه لم يسبق له كذلك أن التقى بالأمير "هاري" شخصيًا، لكنه تحدث معه عبر الهاتف.
أول تعليق من والد ميجان ماركل على أزمة ابنته وزوجها مع العائلة المالكة
أول تعليق من والد ميجان ماركل على أزمة ابنته وزوجها مع العائلة المالكة
أول تعليق من والد ميجان ماركل على أزمة ابنته وزوجها مع العائلة المالكة
أول تعليق من والد ميجان ماركل على أزمة ابنته وزوجها مع العائلة المالكة
أول تعليق من والد ميجان ماركل على أزمة ابنته وزوجها مع العائلة المالكة
أول تعليق من والد ميجان ماركل على أزمة ابنته وزوجها مع العائلة المالكة
أول تعليق من والد ميجان ماركل على أزمة ابنته وزوجها مع العائلة المالكة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في الكريسماس.. تمرد جديد من الأمير هاري وميجان ماركل على العائلة المالكة

العائلة المالكة ببريطانيا تأمر الأمير هاري وزوجته بالعودة للبلاد

تنحي الأمير هاري وزوجته ميجان عن مهامهما في العائلة الملكية البريطانية والاستقلال ماديا

مذيع بريطاني شهير يهاجم ميجان ميركل بعد بيانها : قسّمتِ العائلة المالكة

القصر الملكي البريطاني يعلق على قرار هاري وميجان بالاستقلال عن العائلة

الملكة إليزابيث تشعر بخيبة أمل بعد بيان الأمير هاري ميجان بالتنحي.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

شاهد.. أول فيديو لإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

الأهلي يفقد القمة على المستوى الإفريقي والزمالك في المركز العاشر في التصنيف

جماعة حقيرة.. شماتة إخوانية في موت والد إيهاب توفيق.. اعرف الحكاية

أهم الأخبار: صفعة جديدة لـ إيران .. مفاجأة قوية فى وفاة والد إيهاب توفيق .. سقوط برشلونة بالسعودية

ملابس شتوية تسبب سيلان الأنف والسعال والحكة.. تعرف عليها

رضا عبد العال يكشف لـ صدى البلد سر تراجع مستوى الزمالك حاليا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق من والد ميجان ماركل على أزمة ابنته وزوجها مع العائلة المالكة

القمر ممكن يحس بالبرد.. نرمين الفقي بإطلالة منزلية مع المدفأة

رد فعل الملكة إليزابيث على تنحي الأمير هاري وزوجته عن واجباتهما الملكية