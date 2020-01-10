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منوعات

بعد 43 يوما في ثلاجة الموتى .. دفن قتيلة محافظة صبيا والكشف عن مصير طفلها

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:31 ص
قتيلة صبيا
قتيلة صبيا
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عزة عاطف
رغم محاولة زوجها إقناع عائلتها بأن زوجته التي عثر عليها قتيلة في غرفة نومها بجوار طفلها الذي كان غارقًا في نومه بمحافظة صبيا في السعودية قد انتحرت، إلا أن تسجيلات الكاميرات وفحص الطب الشرعي أثبت عكس ذلك.

بعد مرور 43 يومًا على مكوث جثتها في ثلاجة الموتى، قامت عائلة قتيلة محافظة صبيا بدفنها اليوم، بعد اعتراف زوجها بقتله لها، وفقًا لما أثبتته التحقيقات.

كانت المرأة قد أصيبت بطلق ناري في الرأس وماتت إلى جانب طفلها النائم حيث قال شقيقها بأنه عند وصولهم إلى الشقة أخبرهم زوجها الخمسيني بأنها انتحرت بينما لم يكن هو موجودًا في المنزل.

رغم ظنهم في البداية بتواجد المرأة وابنها فقط في المنزل إلا أن العائلة لم تقتنع بانتحار ابنتهم واتصلوا بالجهات الأمنية السعودية المختصة التي باشرت الواقعة وفتحت تحقيقًا كشف عن الكثير.

أفاد تقرير الطبيب الشرعي بأن المرأة كانت قد تعرضت لضربة على الرأس قبل تلقي رصاصة، مما نفى فكرة "انتحارها" ورجح وجود "شبهة جنائية" في مقتلها وفقًا لصحيفة سبق.

وقد صرحت عائلتها بأن الطفل الذي شهد موت أمه بعد أن كان غارقًا في نومه، يعاني الآن من اضطرابات نفسية مؤلمة بعد رؤيته لها قتيلة بجواره.
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