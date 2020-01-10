أثناء الطقس السيئ .. تخلصي من الصداع والجيوب الأنفية نهائيا

يعاني مرضي الجيوب الانفية في هذه الأوقات من الصداع والالم الناتج عن التهاب الجيوب الأنفيه وقدم الصيدلي باهر السعيد بعض التعليمات التي تخفف الألم وهي:



شرب مياه بكثرة لضمان ترطيب الخلايا المبطنه للانف ومنع الجفاف.



استنشاق بخار مياه ساخنه او مياه بملح او محلول قلوي.



مساج للجيوب الانفية.



النوم علي مخده عاليه يقلل تجمع المخاط وتقلل الاحتقان الشديد.



مضغ شمع العسل او اي لبان لان تحريك الفكين بيساعد في تنظيف الانف والاذن ( الاذن بتنضف نفسها بنفسها )



معلقه عسل بليمون صباحا ومساء تعطيك مناعه.



استعمال جل للانف محلول ملح او ماء البحر لتنظيف الانف يحسن الشهيق والزفير و يحسن الالتهابمثل جلينوز جل او اوتريفين سالين او لايس او فيسيومير بخاخ.



استعمال مضادات الحساسيه هام في فتره تغير الفصول مثلا ليفوهيستام او لارجيكير او ديسا شراب او اقراص قبل النوم حسب السن.



لابد من لبس كمامه أثناء الغبار والطقس السيء.