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أخبار العالم

النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون يحد من صلاحيات ترامب العسكرية

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:46 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أقر مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس الخميس مشروع قانون يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على الدخول في صراع عسكري مع إيران.

ووافق على مشروع القانون 224 صوتا مقابل اعتراض 194، ولا يزال التصويت مستمرا.

وفي وقت سابق قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن العمليات العسكرية ضد إيران تثير القلق، والسلطة التنفيذية لا تبلغ الكونجرس بشكل صحيح.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن صباح الأحد الماضي إن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكيين أو أصول أمريكية ردا على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.
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