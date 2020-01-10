القمر ممكن يحس بالبرد.. نرمين الفقي بإطلالة منزلية مع المدفأة

نشرت الفنانة نرمين الفقي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة لها جديدة.





وظهرت نرمين بإطلالة بسيطة شتوية ببنطلون جحينز وبلوفر صوف بأكمان طويلة مع آيس كاب على شعرها، ونسقت معه مكياج هادئ مع تسريحة شعر عادية جدا أسفل الأيس كاب.





واعتمدت في الديكور في الصورة حيث أنها التقطت لصورة وهي تقف أمام المدفئة بالملابس الصوف ، ونشرت الصورة دون أي تعليق عليها .



