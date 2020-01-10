أول تعليق من فالفيردي بعد خسارة برشلونة من أتلتيكو مدريد

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن فريقه فعل كل ما بوسعه في المباراة التي خسرها أمام أتلتيكو مدريد في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، والذي أقيم اليوم الخميس في مدينة جدة السعودية.





وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص عقب المباراة : "إنها مباراة سيطرنا عليها، وسجلنا هدفين بعد تقدم أتلتيكو".





وأضاف: "حينما بدا الأمر وكأن المباراة في أيدينا، سجل أتلتيكو هدفين".





وأشاد فالفيردي بفريق أتلتيكو مدريد حيث قال: "إنهم فريق عظيم وقد اثبتوا ذلك خلال اللقاء، بعد تأخرهم نجحوا في الفوز وتسجيل هدفين".





وتحدث عن الانتقادات الموجهة له بقوله : "دائما يتعرض المدربين للانتقادات حينما تكون النتائج سيئة أو يخسر الفريق بطولات هامة، أنا لا أستطيع التحكم في الانتقادات، أنا فقط أبذل قصارى جهدي من أجل الفريق".



