محمد رمضان يستعد لحفله اليوم بالإمارات

أجرى النجم محمد رمضان، استعداداته النهائية لحفله الغنائى بدولة الإمارات العربية المتحدة، المقرر اليوم الجمعة فى مركز دبى التجارى الدولى، ونشر الفنان فيديو للبروفة النهائية لحفلة الفنى فى دبى.



وعلق:"كازانوڤا من البروڤة النهائية لأقوى حفلة في دبي ميعادنا في مركز دبي التجاري العالمي ثقة في الله نجاح".



الفنان محمد رمضان، نشر آيضا صورة لتورته على هيئة رقم "1" فى فندق الإقامة بالإضافة إلى رسالة رقيقة وعلق قائلا:" إن شاء الله ميعادنا بكرة في مركز دبي التجاري العالمي .. أقوى حفلة في دبي ثقة في الله نجاح".



النجم محمد رمضان، أطلق أغنيته الجديدة "رايحين نسهر" يوم 1 يناير والتى حققت ما يصل إلى 12 مليون مشاهدة عبر قناته على موقع "يوتيوب"، الأغنية من إخراج محمد سامى.