عرض "شريط 6" لـ خالد الصاوي في عيد الفطر

قرر القائمون على فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوي، عرضه فى عيد الفطر المقبل، وذلك بعد تأجيله من موسم رأس السنة السينمائى.



وتدور قصة الفيلم حول ثلاثة أشخاص مدمنين، يقوم بمعالجتهم طبيب نفسى، وهى شخصية الفنان خالد الصاوى فى العمل، وتتوالى الأحداث فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.



يشارك فى بطولة الفيلم بجانب خالد الصاوى كل من طونى ماهر، وخالد أنور، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهما النجمة وفاء عامر والفنان طارق عبد العزيز والفنان سليمان عيد وهبة عبد الغنى ووائل عبد العزيز وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.



يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوى فى السينما مشاركته فى موسم عيد الأضحى الماضي بـ3 أفلام، الأول ضيف شرف فى "الفيل الأزرق 2"، للنجم كريم عبد العزيز وهند صبري، ونيللي كريم، من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وشارك أيضًا فى فيلم "ولاد رزق 2"، مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، بأحد الأدوار الرئيسية، بالإضافة إلى فيلم "خيال مآتة"، للنجم أحمد حلمى ومنة شلبى وحسن حسنى للمخرج خالد مرعى.