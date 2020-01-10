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رياضة

نجم النمسا متهم بالاغتصاب.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:16 ص
صدى البلد
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نور عادل
طلب القضاء النمساوي فتح تحقيق حول لاعب الوسط الدولي المحترف مع لايبزيج الألماني شتيفان إيلزانكر، بسبب اتهامه بالاغتصاب، بحسب ما أعلن متحدث باسمه اليوم الخميس، لوكالة "سيد" الألمانية.

وقال كريستوف روثر: "فوّض مكتب المدعي العام التحقيق للشرطة الجنائية".

وبحسب يومية "سالسبورجر ناخريشتن" المحلية، فقد ادعت سيدة بعمر 26 على إيلزانكر، متهمة اللاعب البالغ 30 عامًا وصاحب 41 مباراة دولية باغتصابها خلال حفلة في شقة في سالزبورج.

ورفض محامي اللاعب كورت يلينيك مزاعم السيدة وقال لصحيفة كروني إن ادعاءها يتضمن "تناقضات كبيرة".

ونفى اللاعب بدوره الاتهامات، فيما رفض ناديه لايبزيج الذي يتصدر راهنًا ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم الإدلاء بأي تعليق.
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