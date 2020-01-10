هنا شيحة تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت هنا شيحة بإطلالة ناعمة اعتمدت على تساقط خصلات شعرها اللامع على كتفها مع أحمر الشفايف التناسق مع ميك اب بشرتها الذي يبرز أنوثتها.



ولقيت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وسرعان ماتهافتت عليها التعليقات التي جاءت بين "قمررر" كيوت" و"متألقه دائما " و"جميلة الجميلات".



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا شيحة الدرامية هو مسلسل "نصيبى وقسمتك" حكاية 3 "اتفضلوا فى الصالون"، والتى حققت نجاحا كبيرا فور عرضها.