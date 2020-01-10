شاهد.. دويتو هايدي موسى وهشام عباس "هان الود"

حلت الفنانة هايدي موسى، ضيفة على حلقة الخميس من برنامج "شريط كوكتيل"، الذي يقدمه الفنان هشام عباس، عبر شاشة تلفزيون الحياة.



غنت موسى، خلال الحلقة أغنية "هان الود" للفنان الراحل محمد عبد الوهاب، وشاركها عباس، في الغناء بعد اندماجه في الأغنية وألحانها.



أغنية "هان الود"، من كلمات أحمد رامي، وألحان وغناء محمد عبد الوهاب.



