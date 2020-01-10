أخبار الفن| مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله والطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:



محمد رمضان يستعد لحفله اليوم بالإمارات

أجرى النجم محمد رمضان، استعداداته النهائية لحفله الغنائى بدولة الإمارات العربية المتحدة، المقرر اليوم الجمعة فى مركز دبى التجارى الدولى، ونشر الفنان فيديو للبروفة النهائية لحفلة الفنى فى دبى.

https://www.elbalad.news/4127573



محمد الشرنوبي يرقص مع خطيبته على "رايحين نسهر" لمحمد رمضان.. فيديو

قررت راندا عوض خطيبة الفنان محمد الشرنوبي الاحتفال بعيد ميلاده وسط أصدقاؤه.

https://www.elbalad.news/4127585



بدون ميك آب .. رحمة حسن تشعل السوشيال ميديا



نشرت الفنانة رحمة حسن مجموعة من الصور المميزة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

https://www.elbalad.news/4127581



هنا شيحة تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ttps://www.elbalad.news/4127579





بعد انفصالها عن طارق العريان .. أصالة تطمئن جمهورها: أنا قوية

علقت الفنانة السورية أصالة على مساندة جماهيره وأصدقائها لها بعد إعلانها خبر انفصالها عن المنتج طارق العريان الأحد الماضي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

https://www.elbalad.news/4127564





جماعة حقيرة.. شماتة إخوانية في موت والد إيهاب توفيق.. اعرف الحكاية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات مليئة بالشماتة في وفاة والد المطرب إيهاب توفيق من صفحات لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

https://www.elbalad.news/4127463



الطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

أصدر الطب الشرعي اللبناني تقريره في قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، برصاص فادي الهاشم - زوج الفنانة نانسي عجرم.

https://www.elbalad.news/4127456



مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله.. فيديو

قالت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، إن" أكبر غلطة ارتكبتها في حياتها هو قرار تأجيل الخلفة ومن بعدها منع الخلفة تمامًا، وطالبت مادلين من الله أن يسامحها على غلطتها".

https://www.elbalad.news/4127128





