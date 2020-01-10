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رياضة

تنظيم يدرس.. أحمد شوبير يشيد بلقاء القمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:17 ص
شوبير
شوبير
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مصطفى كرم
علق الكابتن احمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق علي مباراة نصف النهائي للسوبر الاسباني التي اقيمت بين فريقي برشلونة واتلتيكو مدريد التي اقيمت بالمملكة العربية السعودية.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏ماحدث في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كاس السوبر الاسباني بالسعودية المباراة والتنظيم يٌدرس في عالم كرة القدم، تحية تقدير وإحترام لجميع القائمين على الحدث".

يذكر أن أتلتيكو مدريد فاز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة ، ليتأهل لنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

البطولة تُقام فعالياتها للمرة الأولى على الأراضي السعودية، وقد تغير نظامها ليصبح المشاركون 4 فرق بدلًا من بطل الدوري وبطل الكأس كما جرت العادة.

وستقام مباراة النهائي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد يوم الأحد 12 يناير 2020 الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.
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