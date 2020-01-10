الحكومة الموريتانية تجيز قانونا جديدا لمهنة المحاماة

أجازت الحكومة الموريتانية في ختام اجتماعها مساء الخميس مشروع قانون جديد ينظم مهنة المحاماة.



وقال وزير العدل الموريتاني الدكتور حيمود رمظان إن مصدر القانون الموريتاني هو الشريعة الاسلامية ، وإن من شأن القانون الجديد أن يمكن المحامي من المساهمة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



وأضاف أن القانون الجديد يضع معايير أكثر دقة ووضوحا للولوج الى المهنة ، فضلا عن تنظيم يتيح مساهمة المحامين بشكل أفضل في بروز نظام قضائي يوثق به وجدير بجذب وطمأنة المستثمرين والمواطنين بشكل عام ، وينظم صندوقًا جديدًا للضمان الصحي الخاص بالمحامين ، كما يوضح الشروط الضرورية لنظام الشهادات التي تضمن ولوج مهنة المحاماة.