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أخبار العالم

الحكومة الموريتانية تجيز قانونا جديدا لمهنة المحاماة

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:44 ص
الحكومة الموريتانية
الحكومة الموريتانية
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أ ش أ
أجازت الحكومة الموريتانية في ختام اجتماعها مساء الخميس مشروع قانون جديد ينظم مهنة المحاماة.

وقال وزير العدل الموريتاني الدكتور حيمود رمظان إن مصدر القانون الموريتاني هو الشريعة الاسلامية ، وإن من شأن القانون الجديد أن يمكن المحامي من المساهمة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن القانون الجديد يضع معايير أكثر دقة ووضوحا للولوج الى المهنة ، فضلا عن تنظيم يتيح مساهمة المحامين بشكل أفضل في بروز نظام قضائي يوثق به وجدير بجذب وطمأنة المستثمرين والمواطنين بشكل عام ، وينظم صندوقًا جديدًا للضمان الصحي الخاص بالمحامين ، كما يوضح الشروط الضرورية لنظام الشهادات التي تضمن ولوج مهنة المحاماة.
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