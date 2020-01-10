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أخبار العالم

الجعفري: انتصارات سوريا على الإرهاب تسهم في تراجع تهديده على المستوى العالمي

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:44 ص
مندوب سوريا الدائم
مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري
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أ ش أ
قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري " إن سوريا حققت انتصارات على الإرهاب رغم الثمن الذي دفعه الشعب جراء مواصلة دول ، بعضها دائمة العضوية بمجلس الأمن ، في دعم الإرهاب".

وخلال جلسة نقاش بمجلس الأمن الدولي ، اليوم ، تحت عنوان "التمسك بميثاق الأمم المتحدة في سبيل صون السلم والأمن الدوليين" ، قال الجعفري " إن الانتصارات السورية ستكون لها انعكاسات مهمة في تراجع تهديد الإرهاب على المستوى العالمي".

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن الجعفري قوله " إن المجلس لا يزال رهينة لبعض الدول ، وبعضها دائمة العضوية فيه ، والتي حاولت إسقاط الحكومة الشرعية في سوريا عبر الإرهاب، وسخرت آليات الأمم المتحدة لتحقيق هدفها بكل السبل ، بما في ذلك تزوير الحقائق ، على غرار ما قامت به في العراق وليبيا وفنزويلا وغيرها".

وأضاف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة " إن العالم يعيش اليوم حالة استقطاب نتيجة تبني بعض الدول سياسات وممارسات باتت تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض أحكام الميثاق ، واعتقادها أن نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي يمنحها حق تقرير مصائر دول أعضاء".

وتابع " إن مصداقية ومركز الأمم المتحدة وصلا إلى حالة من التشكيك قد تهدد هذه المنظمة بمصير مماثل لعصبة الأمم التي إنهارت حين لجأت تحت ضغط قوى دولية كبرى إلى شرعنة الاحتلال والعدوان ، وكان يفترض بها آنذاك الدفاع عن أمن العالم واستقراره والسلام فيه".
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